Sex och skatt – nya bilden av Sverige inte bara om brott

– Titta vad som hände i går kväll i Sverige. Sverige? Vem hade kunnat tro det? De tog in en massa människor, och fick fler problem än de trodde var möjligt.

USA:s president Donald Trumps ord i ett tal i Florida i lördags fick många att fråga sig vad som hänt i Sverige dagen innan. Senare skrev Trump på Twitter att han syftande på ett tv-inslag i Fox News som sändes på fredagkvällen, där det gjordes en rad påståenden – varav flera felaktiga – om asylinvandring och brottslighet i Sverige.

Give the public a break - The FAKE NEWS media is trying to say that large scale immigration in Sweden is working out just beautifully. NOT!