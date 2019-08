Sex nyheter i världens största liga

+ Tio dagars vila

En Uefa-studie från 2013, som tidningen The Guardian rapporterat om, visade att spelarna i Premier League löpte fyra gånger större risk att åka på skador under ligans sista tre månader jämfört med högstaligorna i Spanien, Italien, Frankrike och Tyskland. En vinterpaus har därför diskuterats under många år för att ge spelarna välbehövlig vila. Den här säsongen blir det verklighet.