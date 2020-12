Sex frågor om den nya virusmutationen

TT: Kan du beskriva den nya mutationen VUI202012/01?

– Det är egentligen inte en enda mutation, utan flera mutationer i en ny virusvariant. Det sker ju mutationer hela tiden när viruset infekterar människor. Just den här varianten ser ut att kunna sprida sig mer effektivt, men den orsakar inte svårare fall av covid-19. Det kommer att komma mycket mer information under de närmaste dagarna, från brittiska forskare som studerar viruset i cellkulturer just nu, säger Brytting.