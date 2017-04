Sex års jakt på ökänd krigsherre är avslutad

Jospeh Kony tog till vapen i norra Uganda någon gång 1987. Syftet sades vara att störta Yoweri Museveni som tagit makten i Uganda. Kony sade sig vilja styra Uganda utifrån Bibelns tio guds bud.

Snart gjorde sig hans Herrens motståndsarmé (LRA) känd som en av Afrikas grymmaste upprorsgrupper. Religiös mysticism kombinerad med stympningar, massakrer och kidnappningar satte skräck i civilbefolkningen

Under 1990-talet fick LRA stöd av Sudan, som hämnd för att Uganda stöttade rebeller i södra Sudan. När Khartoum 2005 slöt fred med rebellerna ströps stödet för LRA. Efter att Ugandas armé drivit LRA in i Kongo-Kinshasa gick Kony med på fredssamtal. Dessa ledde aldrig till någon uppgörelse.

Samma år blev Jospeh Kony tillsammans med fyra av sina närmaste män de första som åtalades vid nyinrättade Internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag. En av dem, Dominic Ongwen, står inför rätta, medan de andra tre är döda. Kony är fortfarande på fri fot.

I slutet av 2011 beslöt USA att skicka amerikanska specialstyrkor för att hjälpa till i jakten på Kony. 2013 utlovade USA en belöning på fem miljoner dollar för Konys gripande.

Under sina 30 år beräknas LRA ha mördat 100 000 människor och fört bort 60 000 barn som tvingats bli barnsoldater, sexslavar och uppassare åt rebellerna. I dag tros LRA bara ha ett 100-tal rebellsoldater kvar, spridda över delar av Centralafrikanska Republiken, Kongo-Kinshasa, Sudan och Sydsudan.

Källa: AFP.