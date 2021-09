En 29-årig man som värvade en krigare till terrororganisationen IS döms till sex års fängelse och utvisning ur Danmark.

Under en kort period höll 29-åringen kontakt med en 30-åring via Facebook och framhöll då det broderskap som han hävdade skulle finnas hos IS i Syrien. När 30-åringen senare ville lämna det träningsläger han åkt till uppmanade den nu dömde 29-åringen honom att stanna kvar i Syrien.