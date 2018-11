Det har länge ryktats om en tredje "Sex and the city"-film – som inte blev av efter att skådespelaren Kim Cattrall vägrade medverka. Planerna ställdes in och stämningen blev kylig mellan seriens stora stjärna Sarah Jessica Parker och Cattrall. Men nu har detaljer framkommit om vad filmen skulle ha handlat om – något som fick Cattrall att känna att hennes rollfigur Samantha skulle ha hamnat i skymundan för en sorglig händelse.