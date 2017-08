Settman: ”Loffe” knöt näven mot etablissemanget

Skådespelaren och tv-producenten Peter Settman minns Janne ”Loffe” Carlsson både från det privata och professionella.

Som morfar till Settmans två äldsta söner var Carlsson ”väldigt varm och väldigt generös, med en stor öppen famn”.

– Han var inte konstlad. Uttrycket ”What you see is what you get” stämde verkligen. Det var inga manér, han var verkligen Janne Carlsson som person. Det är lite ovanligt.

Annons X

Ända fram till slutet var en uppskattad morfar, berättar Peter Settman:

– Jag ser honom som väldigt genuin och naturligtvis väldigt kärleksfull morfar till mina äldsta pojkar.

I det professionella menar Peter Settman att Janne ”Loffe” Carlsson betytt mer än vi tror och kan förstå för svensk tv-underhållning.

– Mycket mycket mer. Han banade ganska tidigt väg – och höll i en tradition – för en underhållning i Sverige som är folklig och lättillgänglig.

– Jag beundrar honom också yrkesmässigt för att hur mycket skit han än fick, så var han oerhört konsekvent i relationen till publiken. Det tycker jag är jättehäftigt, det är en oerhörd integritet.

Peter Settman minns Janne ”Loffe” Carlsson. Foto: TT

Peter Settman säger att det Janne ”Loffe” Carlsson gjorde, det gjorde han för publiken. Inte för att bli berömd, inte för att vara till lags eller tillfredsställa etablissemanget.

– Det finns en knuten näve i det han gjort. Och den finns mot etablissemanget. Det ser inte alla, men så var det. Där fanns ett djup och en röst på den svages sida mot den starke. Och det tycker jag är häftigt.

Var kommer det ifrån?

– Ja… jag tror att en del föds med det, att man hamnar lite på den sidan i olika val. Men jag tror också att uppväxten, tiden, det var ingen silversked i mun. Han fick kämpa för varenda grej. Vilket jag tror gör att då utvecklas en ganska stark idé om vad som rätt och fel, eller svag och stark.

Settman uppfattar att det fanns en del som blev provocerade av det lätta, ”lite gycklaraktiga”, hos ”Loffe” Carlsson.

– Vad jag menar är att han fick inga rosor för de här tv-grejerna, men han var ändå konsekvent. Det tycker jag är häftigt.

Peter Settman tycker att vi också ska minnas Janne ”Loffe” Carlsson för hans breda kunskaper:

– Han var en av Sverige bästa trummisar, i kombination med en jävligt bra skådespelarkarriär och stor underhållning. Det är klart att jag imponeras av sådana personer.