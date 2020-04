Serberna intog norra Grekland – sedan kom fallet

Fråga: ”Jag har hört att Serbien var ett mäktigt rike under medeltiden, innan turkarna tog över. När grundades det?”

Dick Harrison: Serberna dyker upp i historien under tidig medeltid. De lärde tvistar om huruvida de ursprungligen var ett slaviskt folk som invandrade till Balkan i svallvågorna efter att avarerna, ett asiatiskt ryttarfolk, hade svept bort det östromerska gränsförsvaret, eller om original-serberna snarare var ett iranskt folk som i ett senare skede tog makten över dessa slaver och därefter assimilerades med dem. Bristen på källor gör att ingendera hypotesen lär kunna verifieras. Under alla omständigheter uppstod vid denna tid inget större serbiskt rike. Tvärtom – serberna styrdes av hövdingar som kallades županer, vilka på 800- och 900-talen accepterade den bysantinska kristendomen. Även politiskt blev serberna knutna till Bysans, som långt in på 1100-talet hävdade sin överhöghet med vapen.