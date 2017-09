Septembers bästa konserter i Stockholm

28 september: Ellen Andersson Quartet - Fasching

Foto: Satu Knape

Ellen Andersson Quartet har blivit mycket uppmärksammade för sin debut "I'll be seeing you". Ett album med jazzstandards som förärades Orkesterjournalens prestigefyllda pris Gyllene Skivan 2016.

Samma kväll: anglofilt möte med Sleaford Mods på Debaser Strand.