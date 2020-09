Utöver ”talkies” (talfilm) borde vi även tala om ”walkies”, menade filmskaparen och kritikern Mark Cousins i en krönika för några år sedan. Fotgängarfilm finns det gott om, i allt från efterkrigstidens italienska och tyska ruinfilmer till Éric Rohmers och Richard Linklaters vandrande pratkvarnar. Men mer än bara samtal handlar det om rörelse, i kropp och själ – ett sätt att upptäcka världen.

Det både promeneras och pratas mycket i ”We are who we are”, en miniserie helt i regi av den italienske sensualisten Luca Guadagnino. Hans två bästa filmer – ”A bigger splash” och ”Call me by your name”, båda delar i den tematiska begärstrilogi som inleddes med ”Kärlek på italienska” – gör sig påminda. Även här talas det engelska på främmande mark, men denna gång med fokus på tonåringar som flirtar, knarkar, dricker, dansar och badar bort strötimmarna på en amerikansk militärbas i Italien.