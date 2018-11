1987 låg amerikansk politik inte riktigt lika nära svenska medier som nu, men historien med den skandaliserade Colorado-sentorn Gary Hart var det få som missade. Hart var Demokraternas toppnamn på väg rakt mot Vita huset när han avslöjades med byxorna nere: mitt under kampanjen hade den gifte Hart varit ute på en båttur där han raggat upp en kvinna som heter Donna Rice. Miami Herald fick nys om det hela och fotograferade paret utanför familjen Harts hus i Washington DC, och sedan var skandalen i full spinn. Bara några veckor senare avslutade han sin kampanj. Året efter vann Bush den äldre presidentvalet.

Stoffet blev till Matt Bais bok "All the truth is out" som regissören Jason Reitman nu gjort film av, ett lågmält stycke mediekritik i 1980-talskostym med en lysande Hugh Jackman i huvudrollen. Harts kampanjledare, spelad av JK Simmons, påpekar tidigt att Hart är "bättre än någon annan på att reda ut politikens bullshit. Men den förmågan gestaltas inte i Reitmans film utan man framställer honom snarare som ett slags Demokraternas Don Draper, ett bildskönt geni med ett obskyrt privatliv.