Även framtiden har faktiskt en historia. Den handlar om hur man sett på – eller snarast ­fantiserat om – framtiden i olika historiska perioder. Ett nytt bidrag till detta forskningsfält är boken "A history of the future: Prophets of progress from H G Wells to Isaac Asimov" (Cambridge University Press) av Peter J Bowler. Han är pensionerad professor i vetenskapshistoria vid Queens University i Belfast, och författare till ett dussintal böcker, bland annat om evolutionsteorins historia.