Sen vårflod kan pressa elpriset rejält

Vindkraftsproduktionen har i snitt varit 26 procent högre jämfört med samma period i fjol. Arkivbild. Foto: Johansen, Erik

Elpriserna har haft en stabil utveckling under våren, visar elbolaget Bixias vårrapport. Snittpriserna har under våren legat på 28,5 öre per kilowattimme. Priset sen årsskiftet är 37 procent högre än förra året.

Norden har haft mer regn än normalt, åtminstone i platser där det finns stora vatten- och snömagasin. Det har medfört att underskottet för den hydrologiska balansen, som visar på hur mycket vatten och snö som finns tillgänglig för vattenkraften under året, minskat.

Hittills i år har vindkraftsproduktionen i snitt varit 26 procent högre jämfört med samma period i fjol.

Framöver kan elpriserna pressas ned rejält i samband med att vårfloden, som fyller vattenmagasinen, kulminerar, enligt Bixia.