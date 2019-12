Semikolon blev snobbigt på grund av skrivmaskinen

Dagens lucka borde egentligen öppnas den 6 februari. Då är det semikolonets dag – det enda skiljetecknet med en särskild dag.

Semikolon är ett undantag från tesen att renodlad skriftspråksformalia sällan väcker känslor (se luckan den 10 december). Det har kallats både skiljetecknens juvel och snobbtecken. I USA har en semikolonbok gjort succé i höst, Cecelia Watsons ”Semicolon. The past, present, and future of a misunderstood mark”. Den rymmer dels semikolonets historia, dels en genomgång av olika författares semikolonbruk. ”Moby Dick” har ett semikolon efter i genomsnitt vart 52:a ord. Watsons favorit är dock Raymond Chandlers få men hårdkokta semikolon.