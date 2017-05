Semesterparadis ratas – så reser svenskarna

Stränderna vi sviker

Ständerna i Antalya gapar på sina håll tomma. Oroligheter har fått många turister att svika Turkiet som semesterort. Foto: Anders Wiklund/TT

Solsäkra Turkiet har länge varit ett av svenskarnas favoritresmål under semestern. Men oroligheter som upprepade terrordåd och militärkuppen under förra sommaren har fått många resenärer att tänka om. Drygt 13 procent, eller var sjunde resenär, valde bort Turkiet under förra året. I år väntas siffran öka till 17 procent.

Andra länder som resenärer valde bort under förra året, men i mycket lägre grad, var Egypten som valdes bort av 4 procent, Grekland som valdes bort av 2 procent och Thailand som 2 procent valde bort.