Semas fotbollsresa fortsätter i landslaget

Östersunds Ken Sema tar plats i Janne Andersson VM-kvaltrupp. Arkivbild. Foto: Patric Söderström/TT

Janne Andersson inledde presskonferensen med sin numera välkända mening: då var då, nu är nu. Han följde upp med att gå igenom "dået", som handlade om förra samlingen med kvalmatcherna mot Bulgarien, 2–3, och Vitryssland, 4–0.

Först efter ett par minuter hamnade han i nuet.

För förbundskaptenen handlar nutiden främst om nästa veckas träningar och mötet med Luxemburg den 7 oktober.

Men även lite om Östersunds Ken Sema, som för första gången får vara med i en VM-kvalsamling.

– Ken har vi följt länge. Vi satte upp en lista, Peter (Wettergen, assisterande) och jag, förra sommaren på ett 70-tal spelare som vi sade skulle kunna vara aktuella under kommande kval. De skulle vi följa. Ken var med där redan då, säger Andersson.

– Han avslutade förra året väldigt starkt och det gjorde att han var med i januariturnén i år. Han gjorde bra ifrån sig där och sedan har han utvecklats ytterligare under året. Hans egenskaper och hans sätt att spela fotboll känns väldigt spännande och intressant att ta in ett landslag just.

23-årige Ken Sema, som Andersson hade i IFK Norrköping 2013, har tagit omvägen till landslaget. Mittfältaren lyckades inte ta sig in i allsvenskan under tiden i IFK Norrköping, utan lånades ut till samarbetsklubben Sylvia. Sedan fortsatte resan till Ljungskile och till slut hamnade han i Östersund.

Och det är först nu som Sema blev ett namn för Anderssons landslag.

– Det är väldigt roligt att man kan bli landslagsspelare på olika sätt, säger Andersson.

– Tittar man på bilder, det har jag inte gjort men i min egen minnesbild, är Ken nu ungefär en dubbel Ken rent fysiskt. Han var redan då en bra spelare men nu har han vuxit till sig på alla plan.

Ken Sema ersätter ljumskadade Jimmy Durmaz i Sveriges VM-kvaltrupp.

I truppen saknas även vadskadade anfallaren Chrisoffer Nyman. I stället har Isaac Kiese Thelin, som ringdes in till förra samlingen då Ola Toivonen var avstängd i 4–0-mötet med Vitryssland, fått en plats i laget. John Guidetti är tillbaka efter nyckelbensfrakturen och sedan kan Andersson ha en joker i Saman Ghoddos.

Samtidigt finns det som alltid frågetecken kring Hamburgs mittfältare Albin Ekdal.

– Albin fick lite problem med baksidan efter sina ryggproblem, och det har gjort att han har stått över två matcher. Han har börjat tränat fotboll igen och är uttagningsbar till deras trupp i helgen, säger Janne Andersson.

– Man ska veta att Albin är en speciell spelare. Går vi tillbaka i det här året så har det nästan varit någonting inför varje samling, men sedan har han kommit och presterat bra varje gång.

Fakta: Så avgörs VM-kvalet Kommande matcher: 7 oktober: Sverige–Luxemburg, Bulgarien–Frankrike, Vitryssland–Nederländerna. 10 oktober: Nederländerna–Sverige, Frankrike–Vitryssland, Luxemburg–Bulgarien. Det gäller: Samtliga nio gruppvinnare går till VM-slutspelet i Ryssland nästa år. Efter att resultaten mot gruppens jumbo räknats bort lottas åtta av de nio bästa tvåorna mot varandra i playoff, första mötet spelas den 9–11 och returen 12–14 november. Det gäller om lagen står på samma poäng efter sista matchen i kvalet: 1) Målskillnad. 2) Gjorda mål. 3) Inbördes möten. 4) Målskillnad i inbördes möten. 5) Gjorda mål i inbördes möten. 6) Bortamål i inbördes möten. 7) Fairplay-poäng. 8) Lottning.

Fakta: Sveriges VM-kvaltrupp Målvakter: Robin Olsen, FC Köpenhamn, Karl-Johan Johnsson, Guingamp, Kristoffer Nordfeldt, Swansea. Backar: Ludwig Augustinsson, Werder Bremen, Andreas Granqvist, Krasnodar, Pontus Jansson, Leeds, Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United, Emil Krafth, Bologna, Martin Olsson, Swansea, Mikael Lustig, Celtic, Filip Helander, Bologna. Mittfältare: Victor Claesson, Krasnodar, Albin Ekdal, Hamburg, Emil Forsberg, Leipzig, Gustav Svensson, Seattle, Sebastian Larsson, Hull, Jakob Johansson, AEK Aten, Marcus Rohdén, Crotone, Ken Sema, Östersund. Anfallare: Marcus Berg, Al Ain, John Guidetti, Celta Vigo, Isaac Kiese Thelin, Waasland-Beveren, Ola Toivonen, Toulouse.