Torparparet Jan och Kattrina har inget särskilt som lyser upp deras liv, men den dag då en dotter blir född drabbas fadern så av detta försvarslösa mirakel att han vill att själva solen ska vara gudmor till flickan. Hon döps till Klara Fina Gulleborg.

Selma Lagerlöf skrev romanen ”Kejsarn av Portugallien" som en blandning av saga, biblisk moralitet och djupsinnig, närmast arketypisk skröna. Relationen mellan Jan och Klara-Gulla – som hon kallas till vardags – liknar den mellan Kung Lear och Cordelia, men också den mellan Selma och hennes alkoholist till far med band tunga av förhoppningar, svek och en orimligt stark kärlek. När Klara-Gulla far till Stockholm för att tjäna pengar, tvingas hon till prostitution. För att dölja sanningen för sig själv diktar Jan upp att hon blivit kejsarinna av Portugallien. Som far till en sådan nobilitet iklär han sig regalier gjorda av skräp och väntar på bryggan var eviga dag för att ta emot sin dyra dotter, medan bygden hånskrattar.