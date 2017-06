Selma Lagerlöf på sommarscenen

Att kora den bästa musikallåten är svårt. Därför slår den här föreställningen ihop sånger från vilt skilda föreställningar. Det vankas både "När guldet blir till sand" ur Kristina från Duvemåla, "Aquarius" ur Hair och toner från "Sound of music" – med allsångsinslag. Spelas i Skellefteå till den 15 juli.

I år firar Norrbottensteatern 50 år. Som sommarteater har man valt en klassiker – Shakespeares "En midsommarnattsdröm", där Puck skapar oreda med sin magiska kärleksört. Medverkar gör också barndansare från Luleå Rytmik & Balett. Spelas i Luleå mellan 30 juni och 7 juli.

Romateatern på Gotland fortsätter med sin sommartradition. Årets Shakespeare-pjäs blir "En vintersaga", av regissören Maria Åberg som har satt upp föreställningar på The Royal Shakespeare Company i London, och på Dramaten. Förlåtelse, försoning och förändring, är de teman hon lyfter fram. I rollerna syns bland andra Annika Olsson, Olle Sarri och Kim Sulocki. Spelas mellan 27 juni och 19 augusti.

Rossinis opera "Italienskan i Alger" har blivit en Bollywood-uppsättning i Charlotta Huldts regi. Professionella, internationella operasångare möter dansare och ungdomar från Botkyrka. Det blir bland annat hip hop med Dogge Doggelito och dans av Usha Balasundaram, klassiskt skolad i genren bharatanatyam. Spelas gratis mellan 28 juni och 5 juli i Stockholms parker.

Den dumsluges orimliga maktanspråk är temat när 25-årsjubilerande skånska Sommarteater på Krapperup spelar "Kung Ubu", från 1896. De beskriver den som en modern Macbeth, men mer komisk. Ensemblen gör tydliga kopplingar till dagens envåldshärskare, via dadaismens absurda uttryck. Spelas mellan 1 juli och 14 augusti i Höganäs och Landskrona.