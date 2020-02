Har gamla – ofta mycket gamla – teologiska debatter något att göra med dagens liberalism? Är inte befrielsen från dammig teologi och skolastik ett utmärkande tecken för den liberala filosofi som inte nödvändigtvis behöver vara ateistisk men gärna får vara agnostisk? Vi moderna människor sägs ju för länge sedan har lämnat all vidskepelse bakom oss. Men gärna ägnar vi oss då och då lite högdraget att se ner på gamla tiders skolastiska hårklyverier som hör hemma i den påstått mörka medeltiden. Liberaler dyrkar förnuft och vetenskap; teologin lämnas därhän.

I sin kompakta, på många vis briljanta men också kontroversiella bok ”The theology of liberalism: Political philosophy and the justice of God” (Harvard University Press) visar Eric Nelson att denna sekulariserade självsyn vilar på en bräcklig grund eller kanske rentav är ett misstag.