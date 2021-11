Här är alla tävlande i Melodifestivalen

För tre år sedan skickade Tone Sekelius in en låt till Melodifestivalen – först nu fick hon ett ja. Hennes största rädsla inför tävlingen? Att inte bli tagen på allvar.

InfluencernTone Sekelius slog igenom på Youtube, bland annat genom att göra sminkvideor – men musiken har alltid funnits där. 2017 släppte hon flera singlar, bland annat den officiella låten till Stockholm Pride, ”One more in the crowd”. Under året har Tone Sekelius uppmärksammats i dokumentären ”Thomas Sekelius: Mitt namn är Tone”, på Discovery+, där hon kom ut som transperson.