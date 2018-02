Jerry Seinfeld anklagas för att ha stulit idén till sin bil- och kaffeserie "Comedians in cars getting coffee". Det är den amerikanske producenten och regissören Christian Charles som hävdar att han presenterade idén för Seinfeld redan 2002, men att komikern då tackade nej. Charles har nu lämnat in en stämningsansökan där han hävdar att Seinfeld snott idén, skriver TMZ.