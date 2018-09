Vid en pool i Senegal såddes de första kornen till låten "Breath". Seinabo Sey var på en av få ensamsemestrar i sitt liv, och reflekterade över varför hon kände sig så hemma i landet – trots att hon inte kände någon.

Funderingarna gick över till en skrivövning och det färdiga resultatet inleds: "I love it here 'cause I don't have to explain to them, why I'm beautiful, 'cause I am beautiful."