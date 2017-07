Securitas fälls för etnisk diskriminering

Securitas bröt mot diskrimineringslagen när en av dess vakter utsattes för rasistiska påhopp av kolleger och cheferna inte satte stopp för det, enligt Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Vakten anmälde den rasistiska jargongen under ett möte i augusti i fjol och DO ger honom nu rätt, skriver Aftonbladet. Securitas Sverige AB gjorde inte tillräckligt för att utreda de verbala påhoppen och levde därmed inte upp till sin åtgärdsskyldighet, enligt DO.

Ytterligare fem anställda har anmält Securitas till DO och hävdat att det förekommer en systematisk diskriminering av anställda med utländsk bakgrund eller utländskt utseende. I dessa fem fall har DO valt att inte fälla.