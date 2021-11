Second hand tillbaka efter pandemin

20 miljarder omsatte andrahandsmarknaden för detaljvaror i fjol. En siffra som väntas öka med minst 1,5 miljarder årligen de kommande åren, enligt Svensk Handels rapport Läget i handeln.

Det ökade intresset kan Magnus Lundén, enhetschef för second hand vid Röda korset, bekräfta. Sedan 2014 har försäljningen för Röda korset ökat med runt 15-20 procent, och det har accelererat under de senaste åren, med undantag under pandemin.