Se upp med datorn på måndag: ”Blir problem”

Ta det försiktigt med datorn på måndag morgon. Arkivbild. Foto: Nick Ut

– Det är inte alls omöjligt att det blir problem när folk kommer tillbaka till sina arbetsplatser efter helgen, säger IT-säkerhetskonsulten Joakim von Braun.

– Många företag har säkert förberett sig under helgen. Det kan vara för sent om man väntar till måndag. Det gäller att sätta in ett helt koppel av åtgärder med backuper och antivirusprogram för att stänga ute alla tänkbara maskar, trojaner och virus. De som inte är förberedda kan råka illa ut.

"Usel säkerhet"

Han anser att man varje natt bör ha en ny backup.

– Det ska ju vara rutin, men är det inte på alla företag. Det gäller att förlora så lite som möjligt, säger han.

Han är uppriktigt förvånad över att inte fler företag och institutioner har drabbats av attacken:

– Det borde ha varit fler. Det är ganska usel säkerhet på många håll.

Enligt Robert Malmgren, IT-säkerhetsexpert på företaget Romab, räcker det med att man klickar upp ett infekterat mejl när datorn startas på morgonen.

– Man får räkna med att det kommer att hända saker. Företagen bör gå ut med information så tidigt som möjligt, och se till att det finns uppdateringar av alla säkerhetssystem, säger han.

Ny attack på gång

Det har också kommit varningar för en förnyad attack under måndagen, med en ny variant av viruset.

– Det är den stora grejen, säger Malmgren.

Fast sannolikt kommer det att gå snabbare att hitta och åtgärda den nya varianten än vad det tog att hitta den första, enligt Joakim von Braun.

– Den första smällen är den jobbigaste. En ny variant bör gå att hitta, analysera och åtgärda inom cirka fyra timmar, säger han.