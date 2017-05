Se upp – Alienmonstret är tillbaka!

Född: 1937 i South Shields i Storbritannien.

Bakgrund: Är en av Englands mest kända regissörer. På sin meritlista har han bland annat ”Alien”, ”Thelma & Louise”, ”Blade runner”, ”Gladiator”, ”Black Hawk down”, ”Body of lies”, ”Robin Hood” och ”The Martian”.

Aktuell: Med "Alien: Covenant" som har svensk biopremiär den 17 maj. Har precis börjat jobba med "All the money in the world" och är med och producerar "Blade runner 2049" som får svensk premiär i oktober i år.