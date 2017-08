Se Foo Fighters och Rick Astley överraska fansen

Foo Fighters frontfigur Dave Grohl. Arkivbild. Foto: Petros Giannakouris/AP/TT

Kommer ni ihåg Rick Astley? Ni vet han den brittiske popstjärnan med 80-talshiten "Never gonna give you up"? I natt fick hans gamla världshit nytt liv när det amerikanska rockbandet Foo Fighters överraskade med att ha Astley som gäst under en spelning på festivalen Summer Sonic i Tokyo.

Till publikens absoluta förtjusning spelade bandet och Astley en betydligt hårdare version än originalet från 1987.

Gästspelningen var förmodligen en blinkning till internetfenomenet ”Rickrolling”. 2007 blev miljontals internetanvändare lurade att klicka på en länk som de trodde ledde vidare till en viss sajt, men i själva verket öppnade länken videon till "Never gonna give you up". Både Foo Fighters och Astley har "rickrollat" live vid ett flertal tillfällen. Miljoner har också sett den numera klassiska mixen av Astleys hit och Nirvanas "Teen spirit" på Youtube.

Rick Astley. Arkivbild. Foto: Joel Ryan/AP/TT

”Never gonna give you up” skrevs av det legendariska låtskrivarteamet Stock Atiken Waterman och toppade listorna i 25 länder när den kom.