Se den läskiga landningen i stormen Doris

Nu har Doris även dragit in över delar av Sverige, om än i mindre tappning, och det är framför allt Skånes kustland som fått ta emot de hårdaste vindarna på uppemot 20 sekundmeter.

Det är halt och blåsigt i södra Sverige med flera bilolyckor till följd av underlaget.

SMHI varnar för snöfall på fem till tio centimeter och i kombination med snöfallet är det blåsigt i Sveriges allra sydligaste delar

Se även mardrömslandningen på Manchester-flygplatsen under torsdagen.

