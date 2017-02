Erotik, blod, laddade möten – här är Marina Abramović

”Konst måste vara vacker”

"Art Must be beautiful, artist must be beautiful" 1975 Foto: Staffan Löwstedt

I ”Art Must be beautiful, artist must be beautiful” driver Maarina Abramović med idén om konsten som dekorativ och vacker. Verket består i en kvinna som upprepar titeln gång på gång medan hon kammar sig så hårdhänt med metallkam att hennes kinder skadas och hennes hår förstörs.

Det återskapas på Moderna museet av unga performancekonstnärer som genomgått den speciella utbildning som kallas ”Cleaning the house” och som arrangeras av The Marina Abramovic Institute i New York.