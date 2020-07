SD:s stora plan: ta makten över kulturen

Oikos betyder hem, hushåll eller familj på grekiska. Mattias Karlsson hittade ordet hos sin husgud Roger Scruton, den brittiska filosofen som fick ett konservativt uppvaknade efter att ha upplevt 68-upproret i Paris, och efter det skrev ett femtiotal böcker om det han tyckte var värt att bevara: religionen, nationen, traditionerna, skönheten.

I boken ”England and the Need for Nations” från 2004 lanserade Scruton begreppet oikofobi, som syftar på ett förakt för den egna kulturen, ens historia och ens land. Ett tillstånd som han menade präglar det postmoderna västerländska samhället, där det enda som värdesätts är det främmande.