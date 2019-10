SD: Var inom Nato ligger tolkningsföreträdet?

Moderaterna Hans Wallmark och Beatrice Ask går på SvD Debatt 25/10 i svaromål på vår debattartikel 23/10 där vi problematiserar över vad ett svenskt medlemskap i Nato skulle kunna innebära med tanke på vad som händer i norra Syrien och Turkiets invasion av landet. Vi frågade oss också om det är anledningen till att de som annars vurmar om ett svenskt medlemskap håller förhållandevis låg profil just nu. Genom vår debattartikel lyckades vi dock tvinga ut de båda moderaterna i en öppen debatt.

Den problembild vi målade upp var hypotetisk men lika realistisk. Wallmark och Ask hävdar att Natos syfte inte är att delta i offensiva operationer likt den Turkiet genomfört. Det har vi heller aldrig hävdat. Frågan vi ställer oss är vad som händer om Turkiet i ett motangrepp skulle bli anfallet på turkiskt territorium. Turkiet hävdar nämligen bestämt att ”de inte har invaderat Syrien utan endast försvarar sina gränser och bekämpar terrorism”. Det var också detta som framkom under Natos parlamentariska församlings möte i London nyligen, vilket vi hänvisade till. Wallmark ingår i den svenska Nato-delegationen och deltog också på mötet. Till Wallmarks försvar så tror vi inte att han deltog i just den kommittén där frågan lyftes och turkarna gav svaret. Det gjorde dock vi. Men inte desto mindre är det ett faktum att turkarna inte erkänner någon invasion och frågan blir då, vilken vi ställde i vår debattartikel: var inom Nato ligger tolkningsföreträdet om det egentliga händelseförloppet?