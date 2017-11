SD: Sverige blir bonde på USA:s schackbräde

Ansvarslösheten fortsätter från de partier i svensk politik som vill att andra länder ska försvara oss. Samma partier som gemensamt nedrustat en av Nordeuropas starkaste försvarsmakter till att bli en av de svagaste har denna gång köpt in ett gammalt och dyrt luftvärnssystem till Sverige. Moderaterna och Socialdemokraterna har gemensamt beslutat om att lägga en order på att köpa in luftvärnssystemet Patriot på basis av en enda sak, de vill ställa sig in hos makthavarna i Washington som de gjort Sverige beroende av. Detta beslut visar att vare sig socialdemokratiska eller borgerliga politiker har några intentioner att återupprusta svensk försvarsförmåga till en sådan nivå att vi kan försvara oss själva mot ett stormaktsangrepp.