Mette Frederiksen, dansk socialdemokratisk partiledare Foto: Rene Schutze

SD som stödparti till S är förmodligen osannolikt 2018, men det är ett perspektiv som i längden inte helt kan uteslutas.

Berlingske rapporterar idag om hur det danska socialdemokratiska partiets gruppledare i folketinget Henrik Sass Larsen går till hård attack mot de ”storstadsakademiker” som inte förstår de problem som invandringen skapar utanför storstäder.

Larsen attackerar det tidigare allianspartiet Radikale Venstre och regeringspartiet Venstre för att sätta »velfærdsstaten på spil for indvandringens skyld”.

Den socialdemokratiske talesmannen i utlänningsfrågor sa härom dagen så här i en intervju i Berlingske:

»Hvis ikke vi får løst udfordringen med, at der kommer mange udlændinge til Danmark, kan det true vores sammenhængskraft og tillid, og så falder fundamentet for vores samfundsmodel. Der er et engelsk udtryk, som lyder: If you are in a hole, stop digging.«

Det är Dansk Folkeparti-väljarna som står i centrum för debatten, men de politiska konsekvenserna i dansk politik kan bli stora.

Föreställningen om en samlad borgerlig politik kan komma att falla sönder.

Den nuvarande danska borgerliga minoritetsregeringen med sina tre partier lever farligt.

Hur det kommer att gå i Sverige är det givetvis för tidigt att förutspå men just nu finns det två minoritetskoalitioner som båda säger sig vija regera efter valet utan SD-stöd. Hur det ekvationen ska lösas återstår att se - till att börja med hösten 2018 om inte valutfallet ändrat förutsättningarna.