SD: Skjut upp EU:s gröna giv

I mitten av januari ställde sig EU-parlamentet bakom EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyens förslag gällande "den gröna given". Den utgör en ytterst omfattande omställning, reglerad i detalj på EU-nivå och med huvudmålet att skärpa klimatmålen fram till 2030 och 2050. Förutom klimatmålen innefattar den gröna given även handlingsplaner för vad EU-kommissionen anser vara rätt omställning till en mer uthållig och cirkulär ekonomi. För att uppnå målen vill kommissionen satsa totalt 1 000 miljarder euro de kommande 10 åren. I spåren av coronakrisen behöver dock den gröna given, med dess mål, omfattning och behov av resurser, ses över.

När den gröna given var uppe i EU-parlamentet och i riksdagens miljö- och jordbruksutskott var vi tydliga i vår kritik mot delar av innehållet. Det är viktigt att Sverige och EU utvecklas mot ökad hållbarhet, men det måste göras med fötterna på jorden och med mer hänsyn till ländernas självbestämmanderätt.