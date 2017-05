SD portar TV4: ”Uppmuntrar till våldsamma attacker”

SD:s partiledare Jimmie Åkessons hem i Sölvesborg utsattes för en attack. Foto: Henrik Montgomery/TT

Enligt SD ska en TV4-medarbetare i sociala medier ha gett uttryck för att Åkesson med familj få skylla sig själv för att ha utsatts för en attack mot deras hem.

– Det hela är mycket upprörande. TV4-journalisten uppmuntrar till våldsamma attacker mot vår demokrati och mot Jimmie Åkessons familj, säger SD:s presschef Henrik Vinge.

– Till dess saken är utredd, och jag förstår att TV4 ser lika allvarligt på detta som vi gör, kommer jag naturligtvis inte att släppa fram deras journalister till Jimmie Åkesson. Det vore närmast stötande.

TV4-sporten har tagit avstånd från medarbetarens uttalanden. Men SD säger i ett pressmeddelande att partiet vill att kanalens ledning ska ”förstå allvaret i vad som har hänt”.

Medarbetaren skrev så här på Twitter:

”Jag förstår att det är lockande att vara the bigger man och tycka det är ”ett hot mot demokratin” när Jimmie Åkesson, partiledare och demokratisk vald riksdagsman får påhälsning i hemmet, men det tycker jag är att slösa med dyrbar storsinthet. Det går utmärkta att åberopa den mycket underskattade klausulen ”Talk shit, get shot”, som ni finner under överrubriken ”Skyll dig själv, clown”. För ni förstår, Jimmie är Nazist. Han är, Kent, Linus, Andreas m.fl., de är nazister. Och nazister hör inte hemma i möblerade...”

Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke menar att SD har överagerat.

– Det är en sak om det här hade skett på TV4:s twitterkonto, sändning eller på webben. Då kan man börja fundera om det har sanktionerats av ledningen. Och därmed markera mot hela mediehuset, säger Funcke.

Han fortsätter:

– Men det signalerar att partiet inte har något intresse av öppenhet och tillgänglighet. Om det är en uppmuntran till våldsamma attacker mot Åkesson hem så tycker jag att de ska göra en polisanmälan.