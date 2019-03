SD-politiker utreds efter moskéförslag

Mark Collins är ledamot i kommunfullmäktige i Kramfors och har i en motion föreslagit bygget av ett muslimskt kulturcentrum med en moské i Höga kustenområdet, något som Allehanda var först att rapportera om.

– Invånarantalet här i Västernorrland har halverats under 30 års tid och vi behöver folk hit upp. Kramfors kommun förlorar ungefär 100 personer per år och Västernorrland i stort 500 personer per år. Det är inte hållbart. Skatteunderlaget minskar, skolorna stängs, vårdplatser försvinner, säger Mark Collins till TT.