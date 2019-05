SD krishanterar i Youtube-video: ”Riktigt tölpigt”

Sverigedemokraternas Peter Lundgren lovade i P1 Morgon att han och den ofredade kvinnan gemensamt skulle bemöta uppgifterna under måndagen. Framträdandet fick vänta tills på natten mot tisdag – då SD la ut ett klipp på Youtube där parterna menar att händelsen är utagerad.

Under natten mot tisdagen publicerade Sverigedemokraterna ett klipp på sitt Youtube-konto där EU-parlamentarikern Peter Lundgren (SD) framträder tillsammans med kvinnan han under uppmärksammade former tog på brösten.