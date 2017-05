Thulesen Dahl Foto: Tariq Mikkel Khan

I dag er Dansk Folkeparti og fagbevægelsen rykket markant tættere sammen, lyder det fra begge sider. Deres forhold går dermed i samme retning, som relationen på Christiansborg mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. De seneste år har Dansk Folkeparti indtaget politiske positioner, der i stigende grad gør Socialdemokratiets position som arbejderbevægelsens nærmeste allierede rangen stridig. Helt forenet blev de tre parter for to måneder siden, da 3F-formand Per Christensen agerede fødselshjælper og medvirkede i det første fællesinterview med S-formand Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Detta berättar Jyllands-posten i en lång intressant artikel.

Kristian Thulesen Dahl är alltså Dansk Folkepartis partiledare och 3F är danska LOs starkaste fackförbund.

Dansk Folkeparti har en stark uppslutning bland LO-medlemmar:

DANSK FOLKEPARTIS ANDEL AF ARBEJDERVÆLGERNE

Tal i pct.

· Okt.-dec. 2011: 17,7

· Okt.-dec. 2012: 22,5

· Okt.-dec. 2013: 26,7

· Okt.-dec. 2014: 30,1

· Valget sep. 2015: 30,1

· Jan.-mar. 2016: 33,7

· Okt.-dec. 2016: 26,3

Kilde: Professor Kasper Møller Hansen for Altinget

Kommer Thulesen Dahl en dag bli 1 - majtalare? Så svarar han i artikeln:

»Jeg tror, at der ville være en stor del af folk der, som ville finde det helt naturligt, fordi mange af dem nok er enige med vores udlændinge- og EU-politik.”

Det danska socialdemokratiska partiet har markant närmat sig Dansk Folkeparti i synen på flyktingar och arbetskraftsinvandrare.

Men det är nog ett tag till innan rubriken blir verklighet i Sverige.