Scorsese och DiCaprio jobbar ihop – igen

Leonardo DiCaprio och Martin Scorsese. Arkivbild. Foto: Evan Agostini/AP/TT

Martin Scorsese och Leonardo DiCaprio gör film ihop. Känns det bekant?

Duon har jobbat ihop vid flera tillfällen och ska nu slå sina kloka huvuden ihop igen, skriver Variety.

Den här gången rör det sig om en filmatisering av David Granns bok "Killers of the flower moon: The Osage murders and the birth of the FBI". Martin Scoreses produktionsdesigner Dante Ferretti berättar för Variety att regissören hoppas kunna inleda inspelningarna i vår.

"Killers of the flower moon" utspelar sig i 20-talets Oklahoma, där flera amerikanska urinvånare mördades kallblodigt för oljan som fanns under deras mark.

Martin Scorseses goda öga till Leonardo DiCaprio tog sig uttryck för första gången i "Gangs of New York", där DiCaprio spelar huvudrollen. Sedan dess har deras samarbete blivit så välrenommerat att det till och med har fått en egen Wikipedia-sida.