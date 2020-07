Martin Scorsese ska regissera en ännu obetitlad dokumentärfilm om David Johansen, känd som frontman i punkrockpionjärerna New York Dolls, skriver The Wrap.

"Jag har känt David Johansen i decennier, och hans musik har varit en måttstock ända sedan jag lyssnade på Dolls under tiden jag gjorde 'Mean streets'. Då och nu fångar Davids musik energin och spänningen i New York City", säger Martin Scorsese.