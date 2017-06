Scorpions radade upp gamla hits

Klaus Meine och Matthias Jabs i Scorpions spelade på Sweden Rock för fjärde gången. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Sweden Rock-favoriterna Scorpions klev upp på scenen och radade upp gamla hits som "Wind of change" och "Rock you like a hurricane".

Gitarrparet Schenker och Jabs måste ha avverkat flera kilometer på fredagskvällen när de sprang fram och tillbaka på scenrampen, medan 69-årige sångaren Klaus Meine mest stannade på sin plats och bitvis kämpade med att hitta tonerna.

Det blev extra tydligt i en akustisk medley av ballader, som gamla tryckaren "Send me an angel" där publiken fick sköta det mesta av sången.

Annons X

Bandets nyvärvade svenske trummis Mikkey Dee, som fått en ny hemvist hos tyskarna efter Lemmy Kilmisters död, fick konsertens näst största jubel från publiken innan han dunkade igång en cover på Motörheads "Overkill".

Låten avslutades med att Mikkey Dee hissades upp fem meter i luften och avfyrade ett långt trumsolo – följt av spelningens största jubel.