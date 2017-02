Schwarzenegger och Trump i bråk

Arnold Schwarzeneggers arbete som programledare följs flitigt av USA:s president. Arkivbild. Foto: Paul Drinkwater/AP/TT

I centrum för bråket är tv-programmet "The celebrity apprentice" som Donald Trump ledde fram till 2015 då han började kandidera för presidentposten. Arnold Schwarzenegger tog över, men tittarsiffrorna har inte lyft. Det är något som Trump har påpekat ett flertal gånger. I veckan talade presidenten vid den årliga National prayer breakfast och skojade om att man skulle be för att tittarsiffrorna för "The celebrity apprentice" skulle gå upp.

Schwarzenegger svarade med en video där han sa: "Jag har en bra idé. Varför byter vi inte jobb? Du tar över tv eftersom du är en expert på tittarsiffror och jag tar över ditt jobb så att folk äntligen kan sova tryggt igen."

Trump svarade på Twitter: "Ja, Arnold Schwarzenegger gjorde ett dåligt jobb som guvernör för Kalifornien och ännu sämre på "The celebrity apprentice... men han försökte i alla fall!"