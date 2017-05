Schöne: ”Största matchen i min karriär”

Ajaxspelarna Davy Klaasen och Lasse Schöne på plats på Friends Arena. Foto: Anders Wiklund/TT

Som juniorspelare valde Lasse Schöne att byta spår. För att fortsätta utvecklas bestämde han sig för att lämna danska klubben Lyngby och satsa vidare i Heerenveen.

Då visste han inte hur länge han skulle stanna l Nederländerna.

Sedan dess har det passerat 15 år, han har bytt klubb tre gånger och hamnade till slut i Ajax. Som 30-åring står han nu inför en karriärens allra finaste upplevelser: Europa League-finalen mot Manchester United på Friends Arena.

Annons X

– Det här är den största matchen i min karriär, min långa karriär, säger Schöne.

Han anser att chansen att vinna – och därmed få en säkrad plats i nästa säsongs Champions League – är god.

– Det är final, och allt kan hända i finaler. Det är två olika lag, två olika sätt att spela fotboll men vi måste fortsätta vara ödmjuka och se till att göra det vi kan bäst.

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

– Under hela säsongen har vi visat att vi, med det här unga laget, kan prestera under press. Nu är det som sagt en final, allting kan hända och jag tror vi har en bra chans.

Om Ajax lyckas får Lasse Schöne göra precis vad hans danska landsmän gjorde i EM 1992 – fira en titel i Sverige.

– Danska spelare har en fin historia i Sverige och jag hoppas få vara nästa dansk att lyfta en pokal här, säger han.

– Jag tror det är en dröm för alla fotbollsspelare, att få vinna något sådant här.

Tränaren Peter Bosz:

– Jag tror vi bara har en chans om vi spelar vårt eget spel. Vi har utvecklat vårt sätt att spela under säsong, vilket jag alltid kallar för "The Ajax way of playing". Om vi kan spela på vårt sätt har vi en chans att vinna, säger han.

Fakta: Lasse Schöne Född: 27 maj 1986 i Glostrup, Danmark.

Längd/vikt: 177 cm/73 kg.

Position: Mittfältare.

Klubb: Ajax, sedan 2012.

Moderklubb: Lyngby.

Tidigare klubbar: Heerenveen (junior- och A-laget) 2002–2006, De Graafschap 2006–2008, NEC Nijmegen 2008–2012.

A-landskamper: 28 matcher och tre mål.

Meriter: Nederländsk mästare med Ajax 2012–2013 och 2013–2014. Nederländska supercupen med Ajax 2014.