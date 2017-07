Den svenske författaren Vilhelm Scharp befann sig i Berlin under den nationalsocialistiska diktaturens tre första år. I en ny bok har ett antal av hans vittnesskildringar från det nazistiska Tyskland samlats, texter som beskriver den moraliska kollapsen i det nyskapade Tredje riket.

Interiör från Taverne på Courbièrestrasse i Berlin.

Under gynnsamma omständigheter kan ögonvittnet vara historieskrivningens klaraste lins. Vittnets ord gör ofta ett starkt intryck. Den som läst Plinius den yngres brev till Tacitus, där han beskriver Vesuvius utbrott år 79, glömmer det aldrig. Formen på molnet som stiger ur vulkanen påminner om en pinje, skriver Plinius. Läsaren minns vad den aldrig sett.

Likadant är det med Barbro Alvings krigsreportage och Hannah Arendts försök att läsa Adolf Eichmanns ansikte. Eller kvinnan som räddar sig ur World Trade Center och inför en kamera stammande skildrar vad hon upplevt. Nu är förvisso ett ögonvittne inte alltid detsamma som ett sanningsvittne. Men i eftervärldens bild av ett skeende blir vittnet en ställföreträdare, det gemensamma minnets representant.

En historisk epok som skildrats av vältaliga ögonvittnen är Weimarrepubliken, vars korta livstid och kollaps varit ämne för en rad monografier. Bland ögonvittnena finns bland andra Sebastian Haffner, som med den postumt publicerade ”En tysk mans historia” skrivit en politisk självbiografi full av iakttagelser. Mest känd är kanske Stefan Zweigs ”Världen av igår”, där Europas undergång tecknas av en författare i exil som sörjer förlusten av de kulturella värden som borde varit en garant för fred och demokrati.

Till bilden av Weimarrepubliken kan läggas ett svenskt ögonvittne, vars texter äger en sällsam intensitet. Författaren heter Vilhelm Scharp och föddes i Stockholm 1896. Efter humanistiska studier i Uppsala gjorde han i början av 1920-talet en bildningsresa till Tyskland. Resan väckte ett intresse för den tyska kulturen som Scharp skulle ägna resten av sitt liv åt att fördjupa. Som lektor i svenska språket vid Friedrich Wilhelms-universitetet i Berlin från 1928 till 1936 hade han tillfälle att på nära håll studera Weimarrepublikens fem sista turbulenta år och den nationalsocialistiska diktaturens tre första. Nästan allt han skrev grundade sig i erfarenheter han gjort under sina försök att förstå bakgrunden till den framväxande nazismen och den därpå följande katastrofen.

Efter några år som lektor i Berlin föll Scharp själv offer för de politiskt motiverade utrensningar bland intellektuella som följde på Hitlers maktövertagande 1933. Samma höst sades han plötsligt upp från sin lektorstjänst vid universitetet, men fick efter inblandning av Utrikesdepartementet återgå till arbetet, där han alltså stannade till 1936, då han slutligen tvingades lämna sin tjänst.

Återkommen till Stockholm var han verksam som lärare vid Sveaplans läroverk och under kriget engagerade han sig i de antinazistiska sammanslutningarna Tisdagsklubben och Nordens frihet. Han hade tidigare varit aktiv i Clarté-rörelsen och tillsammans med Karin Boye ingick han i kretsen kring tidskriften Spektrum. Han var även medlem i Samarbetsnämnden för Demokratiskt Uppbyggnadsarbete, som kom att få betydelse när Tyskland efter krigets slut skulle rehabiliteras och då ansträngningar gjordes för att leda landet i en demokratisk riktning.

Andreas Åkerlund, docent i historia vid Uppsala universitet, har under titeln ”Labyrinten. Minnen från Tyskland under 1920- och 30-talen och andra skrifter” samlat en svit artiklar, essäer, reportage och intervjuer skrivna av Scharp. En del av texterna har tidigare publicerats

i Dagens Nyheter, Stockholms-Tidningen och Nya Dagligt Allehanda, i huvudsak på 20- och 30-talen, annat material går här i tryck för första gången. Åkerlunds forskning har kretsat kring det kulturella utbytet mellan Sverige och Tyskland under åren strax före andra världskriget, och han har försett sin bok med en introduktion och noter som berikar läsningen. Det är en kulturgärning, även av bokens utgivare Kungliga Biblioteket, som funnit det angeläget att aktualisera Scharps texter.

I flera av sina starkaste stycken beskriver Scharp mentaliteten och likriktningen under det nyskapade Tredje rikets första vår. Här skildras riksdagshusbranden, bokbålen på Bebelplatz, nazistisk masspsykos och lamslagen opposition, den påträngande audiovisuella propagandan som på kort tid förvandlade Berlin till ett bländande flaggspel i rött, svart och vitt, med ändlösa kolonner av blanka stövlar och marschmusik. Lägg till detta ett exemplariskt vårväder, som verkar ha försatt det kritiska förnuftet i koma: ”ingen i Berlin tycktes dessa dagar tänka på vad som skulle komma – bara att något hade kommit”, skriver Scharp. Han berättar om en av sina studenter, som med en kompakt formulering skildrar den aningslösa fatalismen: ”Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.”: ”Hellre ett fruktansvärt slut än en fruktan utan ände.”

Den nazistiska retoriken var uppenbarligen effektiv, även för den som kommit till Tyskland som tillfällig gäst: ”Det var inte underligt att utländska turister på förväntansfullt besök kunde återvända hem med beskedet, att tyskarna enigt slutit upp kring sin av högre makter utkorade ledare.” En judisk kvinna, som i likhet med Scharp bevittnat de nazistiska studenternas bokbål, anförtrodde honom att hon tvingats stoppa sin näsduk i munnen för att inte falla in i hyllningsropen vid en parad. Alldeles för sent kom många till insikt om att feststämningen betalades med hatkampanjer mot judar och brutala övergrepp på försvarslösa meningsmotståndare.

Ingående skildrar Scharp den politiska och moraliska kollaps som följde, inte bara för Weimarrepublikens demokratiska strävanden, utan även för konsten, musiken och litteraturen. Den konstnärliga friheten inskränktes. Av de konstnärer som inte tvingats i landsflykt utvecklades många till medlöpare och gick den nazistiska konstproduktionens påbjudna stilideal till mötes. En kort tid efter maktövertagandet hade i det fördolda de första koncentrationslägren upprättats och oppositionella medborgare mördades av staten.

Det var egentligen bara en kategori personer som under de följande åren hade möjlighet att skaffa och sprida upplysningar om vad som pågick i lägren och i Gestapos fängelser: de ackrediterade utländska journalisterna. Dessa levde och arbetade i medvetande om att de var infamt påpassade och att de ständigt riskerade sina källors säkerhet. Med tiden skapades ett slags frimureri mellan journalisterna. Deras resignation inför myndigheternas mörkläggning pressade fram nya uttryckssätt hos artikelförfattare och hemlandsredaktioner. En teknik var att ge texterna en ironisk eller dubbel botten, ämnad att tolkas av den initierade läsaren. Även under pågående krig var denna teknik vanlig för att sända hemliga signaler till politiska meningsfränder.

En viktig plats för informationsutbyte mellan oppositionella och journalister i Berlin var Taverne Sarocchi på Courbièrestrasse – ett ölsjapp som klätts upp till italiensk restaurang och blivit tillhåll för intellektuella av alla slag: författare, konstnärer, journalister, skådespelare, motsträviga ämbetsmän, allmänt regimkritiska eller misshagliga individer, en och annan sybarit. Restaurangen har lånat sitt namn till Scharps essä ”Taverne”. Det är en inrökt skildring av denna hemliga underrättelsebyrå, myllrande av excentriska samtalsgenier, dränkta

i chianti, ungefär som på en tavla av George Grosz. Idel original, men alla kärleksfullt beskrivna av Scharp genom sina egenheter och sin spirituella konversation. Utöver Scharps mästerliga personteckningar från Taverne Sarocchi skildras i essän även några av nazistpartiets koryféer, bland dem SA:s stabschef Ernst Röhm: ”en robust landsknektstyp med en gloria av lastbarhet och soldatiskt kamaraderi.” Under ”de långa knivarnas natt” 1934 mördades han på order av Hitler.

Scharp blev själv vittne till det ödesdigra maktövertagandet den 30 januari 1933, och kunde på kvällen samma dag betrakta Tysklands blivande diktator som presiderade i ett öppet fönster på rikskansliet. När Hitler visar sig bryter en storm av heilrop lös, ”som en vattenstråle ur läckan i en sprungen brandslang, och han tar emot dem med en skolpojkes förtjusning”. Situationen gav Scharp anledning till ett personporträtt: ”Ljuskronan bakom honom omger det kantiga huvudet med en gloria i vilken de genomlysta öronlapparna avteckna sig som röda fläckar. Kvällskylan har tvingat honom att dra på den gamla välkända, grå ulstern och förvandlar hans andedräkt till en liten molnstod – det får en förvillande likhet med de fotografier av teleplasma-producerande medier, som man ser i ockultiska tidskrifter. Magnetisör och medium i en person, det är den nya tyske rikskanslerns karaktärsformel.”

Det är framför allt som kulturpsykologiska studier Scharps texter förtjänar vår uppmärksamhet. Av hans kunskap och sakliga ton har vi åtskilligt att lära. Han demoniserar inte, och i varje stund känner man hur stark hans antinazistiska övertygelse är. Det tyska skräckväldet skildras naket, med ett precist och närmast byråkratiskt språk. I föreläsningsmanuskriptet ”Den nationalsocialistiska världsåskådningens beståndsdelar” gör Scharp en avslöjande historisk exposé och beskriver de politiska, ekonomiska och sociala förutsättningar som gjorde framväxten av den nazistiska ideologin möjlig. Det är inget vackert porträtt, men grunddragen går igen på andra håll och i andra tider. Scharps kulturkritiska analyser äger en universell giltighet. De angår inte minst vår egen tid, då populismen triumferar och det rasistiska mörkret tvingar oss att ständigt argumentera till försvar för det mänskliga.

Magnus Halldin Kritiker