Under andra kvartalet ökade fondförmögenheten totalt 82 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal.

SCB noterar att de totala insättningarna i fonder var fortsatt större än uttagen. Under tredje kvartalet nettosparades totalt 27 miljarder kronor. Detta förklaras till största del av att nettoinsättningarna via svenska finansiella företag var 17 miljarder och via utländska innehavare 12 miljarder kronor.