Scaramucci ska vara med i "Big brother"

Anthony Scaramucci blev skandalomsusad under sin korta tid i Vita huset, då han i ett samtal med en reporter för The New Yorker rev av en rad förolämpningar mot sina kollegor. Bland annat kallade han stabschefen Reince Priebus för en "jävla paranoid schizofren" och hävdade att chefsstrategen Steve Bannon vill ha medieuppmärksamhet för att bygga sitt personliga varumärke.