Scandic blöder 300 miljoner per månad

Nordens största hotellkedja bränner just nu pengar i en takt på 300 miljoner kronor per månad. Det är vad månatlig “cash burn” var under fjärde kvartalet, och hittills 2021 har läget inte ljusnat.

– Vi gör förstås många scenarion internt. Lita på det. Men utvecklingen framåt beror på vilken beläggningsgrad vi får, löd budskapet från företagsledningen under onsdagens bokslutspresentation för 2020.