Scandi Standard köper irländsk kycklingproducent

Avtalet värderar Manor Farm till ett företagsvärde, baserat på Scandi Standardaktiens slutkurs den 26 juni 2017, om 94 miljoner euro. Betalningen består av en kombination av 6 miljoner Scandi-aktier, en tilläggsköpeskillingsmekanism, kontant betalning och övertagande av utestående räntebärande skulder.

Den första delen av tilläggsköpeskillingen om 0,4 miljoner euro kommer att betalas om ebitda 2017 överstiger 13 miljoner euro. De tre resterande delarna av tilläggsköpeskillingen, som har ett sammanlagt nominellt grundbelopp på 25 miljoner euro, är föremål för justering utifrån faktisk ebitda för vart och ett av åren 2018, 2019 och 2020 jämfört med ebitda år 2016.

Manor Farm köper in och bearbetar cirka 50 procent av all färsk kyckling som säljs på den irländska detaljhandelsmarknaden och cirka 25 procent av all kyckling som konsumeras i Irland. Bolaget har cirka 130 jordbrukare kontrakterade som odlare och cirka 43 jordbrukare kontrakterade som uppfödare.

Fullföljandet av transaktionen är underkastat sedvanliga villkor, däribland godkännande av emissionen av vederlagsaktierna på en extra Scandi Standard-stämma. De fyra största aktieägarna, som representerar cirka 29 procent av Scandi Standards aktiekapital, stödjer transaktionen.