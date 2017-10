SBC ökar vinsten – men minskar omsättningen

"Tredje kvartalets rörelseresultat visar en förbättring jämfört med föregående år. Det kan konstateras att intäkterna för motsvarande period inte når upp till fjolårets nivåer. Avtalsintäkterna fortsätter att växa inom förvaltningstjänsterna, däremot finns en negativ avvikelse jämfört med föregående år kopplat till tilläggstjänster inom den tekniska förvaltningen", skriver vd Ola Gunnarsson

Integreringen av de förvärvade verksamheterna under 2015 har slutförts under Q3. Kostnadsanpassningen kommer att nå full effekt under innevarande kvartal. Det pågående effektiviseringsprogrammet inom den tekniska förvaltningen fortlöper enligt plan.