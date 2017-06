Så mycket kostar en bostad i Stockholm om fem år

Foto: Tomas Oneborg

Som helhet väntar mäklarna att priserna under den kommande femårsperioden ska stiga med i genomsnitt 4,8 procent per år för bostadsrätter och 5 procent för småhus. Det framgår av en mätning som görs i samband med SBAB:s Mäklarbarometer.

SBAB konstaterar att förväntningarna därmed är lägre än vad den faktiska prisutvecklingen varit de senaste fem åren, men de har ökat jämfört med föregående år och ligger också i överkant i förhållande till hur hushållens inkomster och löner väntas stiga.

– De senaste årens snabba prisstegringar och de tilltagande varningsropen har inte nämnvärt dämpat tron på fortsatta prisökningar. Det går dock att se en del regionala skillnader som uppkommit, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

De långsiktiga prisförväntningarna har gått ned med drygt en halv procentenhet bland Stockholmsmäklarna och landar därmed kring 4 procent. Däremot har förväntningarna skruvats upp med omkring 1,5 procentenhet i Göteborg och Malmö. I Malmö väntas nu priserna stiga med drygt 5 procent om året fram till 2022. I Göteborg väntas den årliga prisökningstakten ligga över 6 procent.

Omräknat till kronor innebär detta, om förväntningarna slår in, att en bostadsrätt i centrala Stockholm, som idag kostar kring 94 000 kronor per kvadratmeter, kommer att kosta närmare 114 000 kronor per kvadratmeter om fem år. Bostadsrättspriserna i centrala Göteborg kommer under samma period att stiga från 62 000 till 85 000 kronor per kvadratmeter. I centrala Malmö stiger priset från knappt 31 000 kronor i dag till nästan 41 000 kronor per kvadratmeter år 2022.

– Det är intressant att prisförväntningarna utvecklas åt olika håll. Att de dämpas i Stockholm är nog ett tecken på att amorteringskrav och andra åtgärder börjat bita där prisnivåerna är som allra högst. Uppgången i Göteborg och Malmö tyder dock på att många bostadsmarknader fortfarande är heta och att trycket fortsätter öka, säger Tor Borg.